Die Castings für die 27. Staffel der KiKa-Serie Schloss Einstein haben begonnen: Bis zum 9. Januar 2023 (17 Uhr) können Bewerberinnen und Bewerber an dem so genannten E-Casting teilnehmen. Dafür müssen sie ein Video einsenden. Erst die dritte Runde des Castings wird in Präsenz stattfinden.