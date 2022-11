Ihre Rolle ist die Mutter von Sirius Pasulke (Niels Krommes), der die Einsteiner bei der Verbrecherjagd unterstützt. "Es ist toll, dass die Rolle so vielseitig ist, dass ich sie jetzt nach 15 Jahren immer noch spielen kann," freut sie sich. Außerdem wird Paulina einen musikalischen Auftritt mit dem Song "We are the ones" im Serien-Finale haben. Auch privat ist sie musikalisch tätig: Sie ist die Leadsängerin der Band Annred, die auch im Crossover einen Auftritt vor der Kamera hat.