Mit Ruß und Asche darf Schornsteinfeger Tom Drust seit seiner Diagnose nicht mehr in Kontakt kommen. Der 44 Jahre alte Schornsteinfeger aus Erfurt ist an schwerer aplastischer Anämie erkrankt. Die Autoimmunkrankheit hat dazu geführt, dass sein Körper kein Blut mehr bilden kann. "Mein Immunsystem ist auf dem Stand eines Säuglings beziehungsweise noch davor. Ich habe keinerlei Abwehrkräfte Deshalb auch der Luftreiniger", zeigt er auf das Gerät im Flur. In der Klinik wird er in ein paar Tagen wieder unter doppelt gereinigter, klimatisierter Luft seine Tage verbringen.

Schornsteinfeger seit zwölf Jahren in Ilmenau und Stützerbach

Dabei meint scherzend seine Frau Anja, fließe in Toms Adern schwarzes Blut. Denn er führt den Familienbetrieb in Ilmenau in dritter Generation und ist Schornsteinfeger mit Herz. "Es gibt so viele Kunden, die sich freuen, wenn wir kommen, da gibt's auch mal einen Schwatz oder einen Kaffee", erzählt er. Da weiß man, dass die Katze operiert werden musste und ist manchmal der einzige Gesprächspartner.

Seit zwölfeinhalb Jahren hat er den Kehrbezirk in Ilmenau und Stützerbach inne. Er und seine Frau. Die 42-Jährige ist seine einzige Angestellte und hatte von Augenoptikerin nach der Geburt der Kinder vor Jahren umgesattelt. "Dass ich den Gesellenbrief in der Tasche habe, rettet uns jetzt, wo mein Mann so krank ist und lange ausfällt, die Firma. Daran hängt ja unsere Existenz", sagt sie. Ihren Schornsteinfegerbetrieb haben die Drusts 2009 gegründet und sind nun in der zweiten Legislatur für den Kehrbezirk zuständig, der Teile von Ilmenau darunter die Ortsteile Jesuborn und Stützerbach umfasst. Schornsteinfeger Tom Drust bei der Arbeit. Bildrechte: Tom Drust

Kehrbezirk wird alle sieben Jahre ausgeschrieben

Nun muss Anja Drust auch noch den Meister machen. "Ab 2022 setze ich mich auf die Schulbank". Denn nur ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger darf Feuerstättenschauen vornehmen oder neue Heizungsanlagen abnehmen. Alle sieben Jahre wird ein solcher Kehrbezirk europaweit vom Landesverwaltungsamt Weimar neu ausgeschrieben.

Zwar sei es angesichts des Fachkräftemangels auch bei den Schornsteinfegern meist kein Problem, den Kehrbezirk wieder zu bekommen, aber die Situation mit seiner schweren Erkrankung und dass seine Frau nun als Alleinkämpferin dasteht, sei schon sehr besonders, sagt Tom Drust.

Befreundete Schornsteinfeger helfen

Die Handwerkskammer und befreundete Schornsteinfeger wollen einspringen und helfen. "Wir haben sofort gesagt, dass wir das organisieren. Die zwei haben so vielen schon geholfen, jetzt sind wir für sie da", sagt Handwerkskammerpräsident Stefan Lobenstein. Gewerbeamt und Landesverwaltungsamt haben zugestimmt, dass vorübergehend ein anderer, bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger einspringt und das übernimmt, was Anja (noch) nicht darf.