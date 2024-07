Bildrechte: picture alliance / ZB | Martin Schutt

Erfurt Tausende Briefe verschickt: Evag fordert Schüler aus Versehen zur Zahlung kostenloser Tickets auf

24. Juli 2024, 17:36 Uhr

Im Namen der Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) sind versehentlich tausende Schreiben an Schüler versandt worden, in denen sie darum gebeten werden, für ihrer Schülertickets zu zahlen. Die sind aber kostenlos. In den kommenden Tagen will die Evag ihren Fehler rückgängig machen.