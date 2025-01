Die Statistiker verwiesen auf Unterschiede in den Altersgruppen. Demnach verfügten 44,4 Prozent der 25- bis unter 45-Jährigen 2023 über die Hochschul- oder Fachhochschulreife, was auf den Ausbau der weiterführenden Bildungseinrichtungen in den vergangenen Jahrzehnten zurückzuführen sei.