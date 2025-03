Wie der Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, Matthias Bärwolff , sagte, wird bei allen Neubauten darauf geachtet, dass sie auch außerhalb des Schulbetriebs genutzt werden können. So soll die Mensa der Grundschule in Hochheim künftig auch für Familienfeiern gemietet werden können. Trotz rückläufiger Geburtenzahlen seien alle Investitionen in Schul- und Sportstätten notwendig.

Neben den Grundschulen wird auch der Kindergarten in der Sofioter Straße saniert. Damit verschwindet nach Angaben der Stadt der letzte Kindergarten mit DDR-Charme aus dem Stadtbild. Im Frühjahr 2026 sollen bis zu 170 Kinder wieder in das Gebäude einziehen.

Insgesamt stehen in Erfurt in diesem Jahr rund 30 Schul- und Hochbauprojekte in Millionenhöhe an - vor allem bei Grundschulen und Sporthallen. Von zwölf Sporthallen sind den Angaben zufolge drei fertig und fünf in Arbeit. Vier Sanierungen von Sportstätten seien geplant. Diese Investition kommen laut Amt für Bau und Verkehr nicht nur dem Sportunterricht zu Gute, sondern auch den Erfurter Sportvereinen.