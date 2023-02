Derzeit werden in Erfurt die Grundschule Gispersleben, die Grundschule am Wiesenhügel sowie die Jenaplanschule saniert. Baudezernent Matthias Bärwolff (Linke) sagt, an der Grundschule am Rieth werde die Mensa fertig gebaut. An 16 Erfurter Schulen und Turnhallen werde gerade gleichzeitig gearbeitet.