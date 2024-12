Der Weg für die neue Gemeinschaftsschule in der Erfurter Blumenstraße ist frei: Der Stadtrat hat am Mittwochabend den planerischen Start des Projekts beschlossen. Laut Baudezernent Matthias Bärwolff (Linke) beginnen nun die Arbeiten am Bebauungsplan für das Gelände und ein neues Schulgebäude inklusive Sportanlage.