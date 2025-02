Nach der Androhung einer Straftat an einer Erfurter Schule hat die Polizei am Dienstag eine Wohnung durchsucht. Ein Schüler der Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal soll am Dienstagvormittag gegenüber mehreren Mitschülern damit gedroht haben, Gewalttaten zu begehen, teilte die Polizei mit.