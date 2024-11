Bildrechte: MDR/Katja Bomeier

Schule Thüringer Landeselternsprecher neu gewählt

30. November 2024, 18:17 Uhr

Auf dem Landeselterntag am Samstag in Erfurt wurden neue Landeselternvertreter für verschiedene Schularten gewählt. Die Eltern sprachen außerdem über drängende Bildungsthemen in Thüringen, beispielsweise den Lehrermangel.