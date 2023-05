In den vergangenen Wochen war diskutiert worden, Schüler mit Migrationshintergrund bei Bedarf in sogenannten Sprachgruppen zusätzlich zum laufenden Unterricht zu beschulen. Möglicherweise auch in anderen Schulgebäuden als ihre Klassenkameraden oder auch an Samstagen. Auf diese Möglichkeit hatten sich die Schulämter aufgrund des akuten Schulplatzmangels, besonders in den größeren Thüringer Städten wie Erfurt, Gera und Jena, verständigt. Das Schulamt Mittelthüringen wird laut Leiter Ralph Leipold davon aber keinen Gebrauch machen.