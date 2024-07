An mehreren Schulen wird außerdem noch in Sachen Digitalpakt gebaut. Unter anderem hakt es noch an Anschlüssen ans Glasfasernetz durch die Telekom. Saniert wird noch immer die Gemeinschaftsschule am Herrenberg, dort sollen die Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien im kommenden Jahr wieder einziehen können.