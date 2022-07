Suche nach Ausweichobjekten während der Bauphase

Zu Beginn der Gespräche habe man sich vor allem dem Thema Ausweichobjekte gewidmet. "Wir haben schnell gemerkt, dass wir nicht parallel zum Schulbetrieb bauen können, sondern die Schulen in Ausweichobjekten unterbringen müssen", erklärt Bärwolff. Geplant ist, die bisherigen zwei Ausweichmöglichkeiten auf vier aufzustocken.

Dafür sollen Räumlichkeiten in der Bukarester Straße hergerichtet werden und ein Neubau in der Vilniuser Straße entstehen. Außerdem sollen Räume in der Paul-Schäfer-Straße für die Berufsschulen angemietet werden. Doch trotz der weiteren Ausweichobjekte gibt es im Schulsanierungsplan zwei Spalten mit dem Titel "ohne Ausweichobjekt" - nicht alle Schulen konnten im Plan untergebracht werden.

Unter dem undichten Dach der IGS in Erfurt bröckelt der Putz - sicherheitshalber wurde davor eine Absperrung aufgestellt. Bildrechte: MDR/ Anna Hönig

Nicht alle Schulen haben Ausweichmöglichkeiten

So auch die Grundschule Alach. Hier war geplant, die Klassen zweizügig anzulegen und dafür eine Erweiterung zu bauen. Im Plan sitzt die Schule noch auf der Wartebank.

Wir wissen einfach noch nicht, wo wir die Schüler unterbringen sollen. Baudezernent Matthias Bärwolff

Für die Erweiterung gebe es nun aber konkrete Pläne, die demnächst mit dem Ortsteilrat besprochen werden sollen, so der Dezernent.

In der Zwischenzeit planen die Eltern, mit einer Demonstration vor der Stadtratssitzung auf sich aufmerksam zu machen. "Deshalb werden wir die Alacher aber nicht bevorzugen", sagt Bärwolff. Andere Schulen hätten die Sanierungen und Erweiterungen ebenso nötig.

Trotz Demonstrationen - Stadt will keine Schule bevorzugen

Bereits in der Vergangenheit hätten bestimmte Schulen mit Aktionen auf ihre Situation aufmerksam gemacht und wurden bevorzugt behandelt. "Mit dem Schulsanierungsplan soll es das nicht mehr geben", so Bärwolff.

Die Reihenfolge der Schulen im Sanierungsplan basiere auf den Ergebnissen der Planung von 2017 und dem Schulnetzplan. "Sicher ist der Plan beweglich und wird sich hinten raus vielleicht etwas verschieben, aber erstmal orientieren wir uns an dieser Struktur", sagt der Baudezernent. Im vergangenem Jahr hat Baudezernent Matthias Bärwolff damit begonnen, den Plan für das Schulsanierungsprogramm aufzustellen. Bildrechte: MDR/Linke

Eine große Tabelle

Das abstrakt anmutende Schulsanierungsprogramm ist im Ergebnis auf dem Papier eine große Tabelle. In dieser ist die Sanierungsreihenfolge bis 2037 vermerkt und die Schulen bereits den jeweiligen Ausweichobjekten zugeteilt. Auf einen Blick ist also zu erkennen, in welchem Zeitraum welche Schule saniert wird, und wo die Schüler in der Zwischenzeit untergebracht werden.

"Wir haben jetzt erstmals eine Struktur und einen Fahrplan, wie wir vorgehen wollen", so der Dezernent. Soweit der Plan. Doch im Raum steht nun die Frage: Wie soll dieser Plan realisiert werden?

Nach vielen Diskussionsrunden ist das Schulsanierungsprogramm im Ergebnis eine große Tabelle. Bildrechte: MDR/ Anna Hönig

Mindestens 500 Millionen Euro Kosten

Für die kommenden zwei Jahre sind rund 67 Millionen Euro im Stadthaushalt für die Sanierung eingeplant. Insgesamt dürfte das Programm mindestens eine halbe Milliarde Euro kosten. "Bisher haben wir das Budget für die Schulen nie voll ausgeschöpft", sagt Bärwolff.

Er ist optimistisch, dass die Finanzierung machbar ist, wenn auch in den kommenden Jahren weiterhin ähnliche Budgets wie im aktuellen Haushalt eingeplant werden. Größere Sorgen macht ihm die Personalfrage. "Mit dem aktuellen Personalstand in der Verwaltung kriegen wir das hin, die Frage ist, was kommt noch dazu", erklärt Bärwolff.

Die Schulen müssen in den nächsten Jahren erste Priorität haben. Baudezernent Matthias Bärwolff

Schulen sollen Priorität bekommen