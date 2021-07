Im Kampf um den künftigen Schulcampus "Steigerblick" im Erfurter Ortsteil Hochheim haben Lehrer, Eltern und Ortsteilbürgermeister einen Teilerfolg erzielt. Der Finanzausschuss des Stadtrats stimmte am Mittwochabend einem Änderungsantrag zu. Dabei geht es darum, Bauabschnitte wieder in den Haushaltsplan aufzunehmen, die wegen Geldmangels gestrichen wurden. Hochheims Ortsteilbürgermeister Steffen Peschke sagte MDR THÜRINGEN, damit sei eine erste Hürde genommen. Der Änderungsantrag soll in der kommenden Woche im Stadtrat diskutiert werden.