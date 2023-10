Am Nordpark wurde außerem die Jenaplanschule offiziell wiedereröffnet. Sie war laut Angaben der Stadt für elf Millionen Euro unter Denkmalschutz-Aspekten generalüberholt worden. Die Schüler der Klassen 1 bis 6 werden bereits seit einer Woche wieder in der Jenaplanschule unterrichtet. Am Freitag waren die Eltern zur Besichtigung eingeladen.