Im Erfurter Südwesten formiert sich Protest gegen den Sanierungsstau an den Schulen. Am Montagabend haben die Ortsteilbürgermeister von Hochheim, Bischleben, Schmira und Möbisburg mit Lehrern und Eltern einen Änderungsantrag für die Haushalte bis 2023 auf den Weg gebracht. Darin fordern sie den Stadtrat auf, das versprochene Geld für den Ausbau der Gemeinschaftsschule "Steigerblick" zum Schulcampus einzuplanen und sich damit an vorangegangene Beschlüsse zu halten.

Dezernenten: Geld für Schulen und Personal fehlen

2017 hatte der Stadtrat den Plänen für die Gründung einer Gemeinschaftsschule zugestimmt und insgesamt 16 Millionen Euro dafür in Aussicht gestellt. Während für den ersten Bauabschnitt mit 18 Klassenräumen vor zwei Wochen Baustart war - nach über einem Jahr Verspätung -, wurden die Bauabschnitte zwei bis vier aus dem Haushaltsplan gestrichen. Dafür fehle momentan das Geld, sagte Bildungsdezernent Mathias Bärwolff (Linke) MDR THÜRINGEN. Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) sieht die Probleme auch im fehlenden Personal, unter anderem im Baudezernat.

Die Ortsteilbürgermeister von Hochheim, Bischleben, Schmira und Möbisburg haben sich am Montagabend mit Lehrern und Eltern getroffen, um einen Änderungsantrag für die Haushalte bis 2023 zu erarbeiten. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Protest zur Stadtratssitzung in Erfurt geplant

Die Schule in Hochheim besuchen aktuell 525 Schüler. Er müsse jedes Jahr mehr Interessenten abweisen, sagte Schulleiter Thomas Stalzer. Ortsteilbürgermeister, Lehrer und Elternvertreter beschlossen am Montagabend öffentliche Aktionen. Mit Transparenten und Trillerpfeifen wollen sie am 14. Juli zur Stadtratssitzung vor die Thüringenhalle ziehen.

Unterricht in Baracken