Christiane Alt ist wohl Deutschlands bekannteste Schuldirektorin. Mit dem Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium am 26. April 2002 stand sie mit einem Schlag im Fokus des Weltgeschehens. Ein ehemaliger Schüler, den sie wegen mehrfachen Betrugs der Schule verwiesen hatte, hatte 16 Menschen und sich selbst erschossen. Es war der folgenschwerste Massenmord an einer deutschen Schule. Nach 31 Jahren als Schulleiterin des Gutenberg-Gymnasiums geht Christiane Alt am Dienstag in den Ruhestand.