Das Schwimmen in der Erfurter Roland-Matthes-Schwimmhalle und der Schwimmhalle am Johannesplatz ist seit Mittwoch teurer geworden.

Die Stadtwerke erhöhten die Ticketpreise nach eigenen Angaben in der Roland-Matthes-Halle um 50 Cent. Für Erwachsene steigt der reguläre Eintritt von 5,50 Euro auf 6 Euro. Kinder zahlen nun 3,50 Euro statt bislang 3 Euro.

Für die Schwimmhalle am Johannesplatz bleiben die Eintrittspreise zwar unverändert, allerdings wird in beiden Schwimmhallen die Aufenthaltsdauer von drei auf zwei Stunden verkürzt. In der Roland-Matthes-Schwimmhalle werden nach dem Überschreiten von zwei Stunden nun pro angefangene halbe Stunde zwischen einem und drei Euro fällig.