In Erfurt haben am Samstag mehrere hundert Menschen gegen die geplante Asylreform der Europäischen Union demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Abend rund 200 Menschen am Hauptbahnhof, nach Angaben der Veranstalter waren es 300. Bei einer Kundgebung protestierten Redner dagegen, dass Asylverfahren künftig an den Außengrenzen der EU eröffnet werden sollen. Sie befürchten menschenunwürdige Zustände in Lagern und viele Tote. Die Route führte durch die Erfurter Innenstadt.