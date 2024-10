Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Sehenswürdigkeiten Erfurt: Keine Energieeinsparungen bei der Beleuchtung öffentlicher Gebäude

Hauptinhalt

16. Oktober 2024, 16:34 Uhr

Während in Eisenach die Denkmäler nur noch bis 21 Uhr angestrahlt werden, will Erfurt keine Einsparung bei der Beleuchtung seiner historischen Gebäude vornehmen. Laut Stadtverwaltung wäre dies unsinnig, da weniger als ein Prozent des gesamten Stromverbauchs in die Bestrahlung öffentlicher Gebäude gehen.