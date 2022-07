Ein anderer Tag, ein anderer Club. Die Tanzfläche ist brechend voll. Ich stehe mit drei Freundinnen in einem kleinen Kreis. Der DJ ist wirklich gut. Und noch während ich das denke, spüre ich plötzlich eine Hand zwischen meinen Beinen. Die mir nicht "nur" an den Hintern grapscht, sondern noch ein Stück weiter vorne zupackt. Reflexartig mache ich einen Schritt nach vorne und erstarre. So schnell wie die Hand kam, ist sie wieder weg. Meine Freundinnen schauen mich an: "Was ist los?" Ich erzähle ihnen, was passiert ist. "Ich will hier einfach weg, bitte, können wir woanders hingehen?", sage ich. Meine Freundinnen sind entsetzt.