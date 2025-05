Die Kampagne war laut Staatskanzlei bereits im August 2024, also noch vor der Thüringer Landtagswahl, inhaltlich mit der Erfurter Werbeagentur Samt & Seidel konkretisiert worden, die für die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung beauftragt wurde. Im November 2024, also unter der neuen Landesregierung, sei die Endabstimmung erfolgt. MDR THÜRINGEN hatte auch die Werbeagentur um ein Gespräch zum Thema gebeten, diese wollte sich in der Sache nicht äußern.