Lovescamming: Was ist das? Mit dem englischsprachigen Begriff Lovescamming wird eine Form des Internetbetrugs bezeichnet. Gefälschte Profile in Singlebörsen und auf Sozialen Medien werden dazu benutzt, den Opfern Verliebtheit vorzugaukeln. Das Ziel sind finanzielle Zuwendungen. Lovescamming ist eine moderne Abwandlung des Heiratsschwindels, manchmal auch Romance Scamming genannt. Quelle: Weißer Ring

Die 70-Jährige wandte sich gemeinsam mit ihrer Betreuerin an den Weißen Ring und bat dort um Hilfe. Die Betroffene habe sich so in die Beziehung reingesteigert und habe alle Anzeichen nicht sehen wollen, sagt Petra Brede. "Verständlicherweise", so Brede. Die Betrüger seien gut geschult und die Betrugsopfer würden jede Zuwendung, sei sie noch so klein, aufsaugen wie ein Schwamm.