Der Stadt Erfurt liegt das Gutachten über mutmaßliche sexuelle Übergriffe am Theater vor. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, ist es bereits am 4. Januar eingegangen. Über den Inhalt soll zunächst der Werkausschuss als Kontrollgremium des Theaters informiert werden.Der Ausschuss tagt am Mittwoch. Das Gutachten soll im nicht öffentlichen Teil der Beratung vorgestellt werden. Danach soll dann nach Angaben der Pressestelle auch die Öffentlichkeit informiert werden.