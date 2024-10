Brune mahnte, im Bistum, in den Kirchgemeinden, in kirchlichen Einrichtungen und insbesondere in Kinderheimen Strukturen an, die es Kindern und Jugendlichen leicht machten, ihre Not zum Ausdruck zu bringen. Auch müssten die kirchlichen Träger ihre Einrichtungen engmaschig durch fachkundiges Personal betreuen. Das Bistum Erfurt habe jedenfalls in der Vergangenheit in aller Regel nicht adäquat auf bekanntgewordenes Fehlverhalten reagiert, so das bisherige Fazit der Kommission.