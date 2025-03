Religionen Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche: Ein Opfer aus dem Eichsfeld erinnert sich

22. März 2025, 14:59 Uhr

Sexueller Missbrauch durch Angestellte der katholischen Kirche ist seit Jahren ein Thema. Oft geht um Fälle, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen. Vor vier Jahren hat sich in diesem Zusammenhang eine unabhängige Aufarbeitungskommission des Bistums Erfurt gegründet, die solche Fälle aufklären soll. Dabei geht es auch um Vorkommnisse aus den im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt. Ein Betroffener erinnert sich an die Vorkommnisse in den 1970er-Jahren.