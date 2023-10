Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat am Mittwochabend zu einer Veranstaltung der Reihe "Denkfabrik Schalom Aleikum" nach Erfurt eingeladen. Auch angesichts des Angriffs der Hamas auf Israel und der weiter andauernden militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten soll die bereits länger geplante Podiumsdiskussion stattfinden. Bei der Veranstaltung sprechen Vertreter des jüdischen, muslimischen und christlichen Glaubens über Chancen und Herausforderungen zivilgesellschaftlicher und politischer Aktivitäten von Religionsgemeinschaften.

Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Reinhard Schramm, sprach sich bei MDR KULTUR dafür aus, den interreligiösen Dialog gerade in diesen schwierigen Zeiten zu stärken und fortzusetzen. "Letzten Endes ist der Dialog zwischen Christen, Juden und Moslems wichtig – unabhängig davon, wie die Situation gerade ist", betont er. Natürlich sei die Stimmung nach dem Ausbruch des Krieges und der "programartigen Behandlung Israels durch die Extremisten" sehr angespannt. Sie Situation gehe den Menschen in der jüdischen Gemeinde sehr nahe.

"Ich denke wir sollten diese Veranstaltung aber trotzdem durchführen", betont Schramm, der selbst als Podiumsgast bei der Veranstaltung mit dem Titel "Glaubensspuren in hitziger Zeit. Zusammenhalt von Juden, Muslimen und Christen in Thüringen" mitdiskutieren wird. Das Verhältnis der Religionen in Erfurt sei unproblematisch, sagt Reinhard Schramm. In der Thüringischen Landeshauptstadt gebe es bereits seit 2015 einen interreligiösen Gesprächskreis und seit 2022 einen sogenannten Runden Tisch der Religionen.