Vor 25 Jahren starb die ehemalige Sängerin der Band Silly, Tamara Danz. Für die Fans und Bandmitglieder ist sie für immer mit Silly verbunden. Deshalb erinnerten ihre Bandkollegen mit Moderationen und Erzählungen beim Konzert in der Erfurter Thüringenhalle am Freitagabend an die gemeinsame Zeit. Ihre Lieder und die, die später entstanden, interpretieren heute Julia Neigel und Anna R., erstere übernimmt die rockigeren Songs, letztere die melancholischen.