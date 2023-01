Ein 91-jähriger Mann in Erfurt ist nach einem Unfall mit einem Sprengkörper verstorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Sonntag in seinem Zimmer im Seniorenheim einen Böller angezündet und sich dabei schwer an der Hand verletzt. Der Mann wurde nach der Explosion umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und erlag dort nun seinen Verletzungen.