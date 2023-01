Bereits unmittelbar nach Silvester hatte die Stadt darüber informiert, dass die Fensterfront des Theaters in der Innenstadt nach massivem Beschuss mit Feuerwerkskörpern erheblich beschädigt wurde. Hier seien rund 50.000 Euro Schaden entstanden. Die Täter hätten bislang noch nicht ermittelt werden können. Die Polizei bezifferte den in der Silvesternacht in Erfurt entstandenen Schaden in einer ersten Bilanz zu Beginn des Jahres 2023 auf etwa 300.000 Euro.