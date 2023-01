Silvesterbilanz Mindestens 70.000 Euro Schaden in Erfurt durch Vandalismus

Rund dreieinhalb Wochen nach der zurückliegenden Silvesternacht sind weitere Details über das Ausmaß des entstandenen Sachschadens durch Vandalismus in der Neujahrsnacht bekannt geworden. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, entstand allein auf Spielplätzen und öffentlichen Grünanlagen ein finanzieller Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Bereits unmittelbar nach Silvester hatte die Stadt darüber informiert, dass die Fensterfront des Theaters in der Innenstadt nach massivem Beschuss mit Feuerwerkskörpern erheblich beschädigt wurde. Hier seien rund 50.000 Euro Schaden entstanden. Die Täter hätten bislang noch nicht ermittelt werden können. Die Polizei bezifferte den in der Silvesternacht in Erfurt entstandenen Sachschaden in einer ersten Bilanz zu Beginn des Jahres 2023 auf etwa 300.000 Euro.