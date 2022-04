Konzert "Simple Minds" rocken die Erfurter Thüringenhalle

Am Freitag haben die "Simple Minds" ein Konzert in der Erfurter Thüringenhalle gegeben. Endlich wieder Livemusik. Dazu keine Maske, auch kein Impfnachweis. Mehr als 2.000 Fans waren gekommen, um die großen Hits aus den 1980er-Jahren zu hören: "Don't you forget about me", "Belfast child" oder "Alive and kicking" zu hören. Ungwöhnlich für ein Rockkonzert: Nach einer Stunde gab es eine 20-minütige Pause.