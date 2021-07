Lisa Schneeberger ist 20 Jahre alt und studiert Architektur an der Fachhochschule (FH) Erfurt. Eigentlich. Denn praktisch hat sie die Hochschule nur in der Einführungswoche von innen gesehen. "Da konnte ich zumindest meine Kommilitonen kennenlernen." Aber direkt danach musste sie in den virtuellen Raum wechseln, weil es keine Präsenzveranstaltungen an der Hochschule mehr gab.