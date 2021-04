Noch am Abend kann sie mit ihrem Smartphone weder telefonieren, noch Kurznachrichten verschicken oder sich mit dem Internet verbinden. Später bekommt sie von ihrem Telefonanbieter die Nachricht, dass über 380 Euro an Gebühren angefallen seien und ihre SIM-Karte nun gesperrt wäre. Um jegliche Verbindungen zu trennen, schaltet Frau Hefner den Flugmodus ihres Smartphones ein und setzt es zurück auf Werkseinstellungen. Trotzdem steigen die Kosten noch am selben Tag auf 590 Euro an.