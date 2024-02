Die Öffentlichkeit und Mitarbeiter des Theaters Erfurt wünschen sich Transparenz um die Vorwürfe gegen das Theater.

Die bisher bestehende Verdachtsgrundlage erschwert arbeitsrechtliches Vorgehen.

Erfurts Oberbürgermeister Bausewein soll nun einen neuen Aufhebungsvertrag mit Intendant Montavon aushandeln.

Nach den beiden Sondersitzungen am Mittwochabend und einer Demo vor dem Rathaus wird es den geplanten Aufhebungsvertrag für Guy Montavon vorerst nicht geben, und längst ist nicht alles in der Sache geklärt. Klar ist nur: Viele Menschen wünschen sich Transparenz, zum Beispiel die Veröffentlichung des Gutachtens einer von der Stadt Erfurt beauftragten Berliner Anwaltskanzlei.

Vertreter dieser Kanzlei waren in der Sitzung des Werkausschusses zu Gast. Steffen Präger, Vorsitzender des Werkausschusses, betonte im Gespräch mit MDR KULTUR, dass bei aller Transparenz die Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller im Bericht erwähnten Personen gewährleistet sein müsse. Man könne das Papier nicht einfach öffentlich machen, ohne sich dabei in rechtliche Probleme zu begeben, etwa beim Datenschutz. Für den öffentlichen Teil des Werkausschusses habe man eine Drucksache vorbereitet, die den Oberbürgermeister auffordere, die Erkenntnisse dieses Berichtes in geeigneter Weise öffentlich zu machen. Das solle bis spätestens Anfang nächster Woche passieren.

Bisher keine Beweisgrundlage für ein arbeitsrechtliches Vorgehen

In einer Pressemitteilung der Stadt Erfurt hatte es zuvor geheißen, es habe am Theater "unschöne, teils schwer nachvollziehbare Situationen gegeben, jedoch seien die Verdachtsmomente nicht so schwerwiegend, dass ein arbeitsrechtliches Vorgehen geboten sei". Präger meinte, das klinge so, als hätten direkte Schritte, was den arbeitsvertraglichen Teil anbetreffe, nicht eingeleitet werden können.

Es bedürfe nicht einer Verdachtsgrundlage, sondern Beweisen, und die lägen im Moment nicht vor. Man habe aber am Mittwoch auch tiefe Einblicke in das Alltagsleben des Theaters erfahren. Da seien neue Informationen zu Tage getreten, die eine rechtliche Bewertung erforderten, so Präger.