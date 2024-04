In Erfurt sind große Wahlplakate der SPD dunkel verhüllt worden. Die Plakate waren am 2. April und damit zu früh vor der Kommunalwahl aufgestellt worden. Offiziell dürfen die Großplakate in Erfurt erst Mitte April aufgebaut werden. Mitbewerber im OB-Wahlkampf hatten das als unfairen Wahlkampf kritisiert.