Nach einem Hausbrand in der Silvesternacht in Erfurt sammelt ein elfjähriger Junge Spenden für die betroffene Familie. Wie die "Thüringer Allgemeine" schreibt, wohnt der kleine Pepe neben der betroffenen Familie und sammelt nun Geld für sie in der Nachbarschaft. Dabei wird er von seiner Mutter begleitet.