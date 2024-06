Am Mittwoch wird es in Erfurt voraussichtlich zu Verzögerungen im Straßen- und Naheverkehr kommen. Grund dafür ist die zeitweise Sperrung der Innenstadt für den Unternehmenslauf und eine Umleitung des Verkehrs in Richtung Erfurter Messe. Vor allem Besucher, die am Abend zum André-Rieu-Konzert in der Messe wollen, sollten sich auf Verzögerungen einstellen und genug Zeit einplanen.

Sperrungen für Unternehmenslauf teilweise schon am Morgen

Für den Run-Unternehmenslauf wird das Stadtzentrum in großen Teilen abgesperrt. Bereits ab dem Morgen gibt es Halteverbote für Autos am Theaterplatz und am Domplatz. Ab 15 und 16 Uhr kommen weitere Halteverbote in der Altstadt dazu, unter anderem in der Augustinerstraße und der Langen Brücke. Das Parkhaus am Domplatz ist zwischen 18 und 21 Uhr geschlossen, eine Ausfahrt ist allerdings unverändert über das Lauentor möglich.

Im gleichen Zeitraum sind außerdem die Parkplätze am Rathaus und am Domplatz, in der Predigerstraße sowie das Parkhaus am Theaterplatz gesperrt. Gegen 21 Uhr werden alle Sperrungen und Halteverbote wieder aufgehoben.