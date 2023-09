Blaulicht Erfurt: Jugendlicher löst mit Spielzeugwaffe Polizeieinsatz aus

Hauptinhalt

In einer Einkaufspassage in Erfurt gab es am Samstag einen Polizeieinsatz wegen eines Jugendlichen mit einer Spielzeugwaffe. Er wurde auf dem Parkdeck der Vilnius-Passage gesehen. 30 Polizisten waren im Einsatz.