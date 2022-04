Saisonstart "Sport aktiv" - erste Fachmesse seit zwei Jahren in Erfurt

Am Samstag startete in der Messe Erfurt mit "sport.aktiv" die erste Fachmesse seit langem. In den vergangenen zwei Jahren war sie wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Am Wochenende werden nun rund 40 Aussteller erwartet.In zwei Hallen stellen sich auf etwa 14.000 Quadratmetern beispielsweise Sportvereine, Fitnessstudios und Krankenkassen vor.