Über den Beeten am Kontor schwebt ein Gewächshaus. Dachgemüse also, denke ich und gleich kontert Anna: "Das stand nun wirklich schon da." Wir klettern die kleine Metallstiege nach oben. Dort zieht sie aktuell Kohlrabi, Pak Choi. Asiasalate, Spinat, Erbsen vor. Noch sind es winzige Pflänzchen. Großgezogen sollen sie später in die Gleis-Beete umziehen.

Mit ihrer Stadtgemüsefarm will sie Geld verdienen und gesunde Lebensmittel mitten in der City anbauen und noch mehr. In Workshops vermittelt sie ihr Wissen ums Dachgärtnern, verkauft in ihrem Bio-Online-Shop Saatgut und Jungpflanzen alter Gemüsesorten. Aktuell sind da zum Beispiel Asia-Pflücksalat, Bio-Zuckerschoten und Radieschen zu haben. "Wer anfängt, auf seiner Dachterrasse in Kübeln zu gärtnern, sollte mit Radieschen starten. Die wachsen immer und man hat schnell einen Erfolg. Ich pflanze gern Mischkulturen an, also zwei, drei unterschiedliche Gemüsesorten, so unterstützen sie sich gegenseitig beim Wachsen", gibt sie noch einen Tipp.