Erfurt Stadtrat stimmt Förderantrag zähneknirschend zu - Eishockeyhalle geht leer aus

Für die Roland-Matthes-Schwimmhalle und die Sporthalle am Südpark beantragt die Stadt Erfurt Fördermittel. Das hat der Stadtrat am Mittwoch in einer Sondersitzung beschlossen. In der Sitzung entschuldigte sich Baudezernent Bärwolf für die Kommunikation des Vorhabens. Wie es mit der Eishockeyhalle weitergeht, bleibt ungewiss.