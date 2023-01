Der Erfurter Stadtrat hat sich am Donnerstagabend mit großer Mehrheit für den Erhalt des Erfurter Zooparks ausgesprochen. Mit nur vier Gegenstimmen stimmte er dafür, das Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2018 zu überarbeiten. Das Profil des Zoos als Bildungseinrichtung müsse geschärft werden, hieß es.

Außerdem sind wegen fehlender Finanzen geplante großflächige Investitionen nicht realisierbar. So soll seit Jahren zum Beispiel die Afrika-Savanne erweitert werden. Auch ein neuer Eingangsbereich sei aus Geldgründen nicht realisierbar, sagte Stadtrat Peter Stampf (Freie Wähler). Die Werkleitung des Zoos soll nun gemeinsam mit der Stadtverwaltung, Vereinen und Erfurtern das Konzept überprüfen und anpassen.

Ein externes Prüfbüro hatte in den vergangenen Wochen den Zoo unter die Lupe genommen und ihm bescheinigt, dass Anlagen und Tiere gepflegt sind. Erneut forderte der Erfurter Stadtrat das Land auf, sich finanziell am "Thüringer Zoopark" zu beteiligen. Thüringen sei das einzige Bundesland, dass eine der größten Bildungseinrichtungen in der Natur nicht fördert, hieß es.