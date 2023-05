Kommunen Ein Gartenfestival für Erfurt: Stadtrat gibt grünes Licht

Hauptinhalt

Im Jahr 2026 könnte zum ersten Mal ein Gartenfestival auf dem Petersberg in Erfurt stattfinden. Außerdem will sich die Stadt langfristig erneut um eine Buga zwischen 2037 und 2041 bewerben. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend entschieden.