Stadtverwaltung will Verbot zwischen 22 und 6 Uhr

Der Umwelt- und Sicherheitsdezernent der Stadt Erfurt, Andreas Horn (CDU), will deshalb die Grünflächennutzungsverordnung ändern. Damit könnte die Stadt Erfurt das ungenehmigte Abspielen von "elektronisch verstärkter Musik" zwischen 22 und 6 Uhr in Zukunft verbieten.

Am Ende soll diese Regelung nur den kleinen Teil treffen, der bewusst gegen die Nachtruhe verstößt. Andreas Horn (CDU), Ordnungsdezernent Stadt Erfurt



Mit der neuen Regelung wolle die Stadt junge Menschen nicht aus den Grünanlagen vertreiben oder sie beschränken. In den letzten drei Jahren sei allerdings die Zahl der Beschwerden von Parkanwohnern wegen Ruhestörungen und dem lauten Abspielen von Musik in den späten Abend- und Nachtstunden stetig gestiegen, sagt Horn MDR THÜRINGEN. "Am Ende soll diese Regelung nicht die Jugend treffen, wie immer gesagt wird. Sondern nur einen kleinen Teil, der bewusst gegen die Nachtruhe verstößt."

Gerade in der Corona-Pandemie haben sich vor allem junge Menschen gerne im Park getroffen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Ordnungsbehörden sollen auch nur dann wirklich sanktionieren, wenn Feiernde auch nach Hinweis und mit Vorsatz nicht auf die Nachtruhe achten. Zwar ist die Ruhestörung auch in der Stadtordnung geregelt, doch die vorgeschlagene Änderung der Stadtverwaltung konkretisiere die Rechtsgrundlage, so Ordnungsdezernent Andreas Horn. Anders als es der Verordnungstext mit seinem klaren Verbot vermuten lässt, bekräftigt der Dezernent im Interview, dass junge Menschen nach wie vor Musik in Parks hören könnten, doch das müsse in den späten Abendstunden ein bisschen leiser passieren.

Kritik von Jugend- und Kulturverbänden

Gegenwind bekommt der Vorstoß der Stadt von Seiten der Jugendverbände und aus der Kulturszene. So verweist beispielsweise der Stadtjugendring darauf, dass sich der Bedarf nach "unverzweckten Freiräumen" im öffentlichen Raum unter der Covid-19-Pandemie für junge Menschen noch einmal verschärft habe. Jugendliche würden schnell als Störfaktor wahrgenommen, wenn sie etwa zusammen Musik hörten oder im Park Bier miteinander tränken. "Wir bemängeln auf jeden Fall den Beteiligungsprozess von jungen Menschen", kritisierte die Geschäftsführerin des Stadtjugendrings Lisa Schwörer im Gespräch mit MDR THÜRINGEN.

Wir bemängeln auf jeden Fall den Beteiligungsprozess von jungen Menschen. Lisa Schwörer, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings Erfurt



Weder der Stadtjugendring noch die Beteiligungsstruktur BÄMM! – eine Organisation, die Interessen junger Menschen gegenüber der Politik formuliert – seien rechtzeitig darüber informiert worden, dass die Änderung der Grünflächennutzung in den Stadtrat soll. Ihnen wären nur knapp zwei Wochen geblieben, um unter jungen Erfurterinnen und Erfurtern Interessen abzufragen. Wichtig sei, in nächster Zeit Raum für Dialog und Jugendbeteiligung zu schaffen.

Entscheidung erst im November