Der Verein "Pro Quote" mit Sitz in Hamburg beobachtet nach eigener Aussage, dass die Frauenquote in Spitzenpositionen bundesweit abnimmt. Mit dem Erstarken rechtskonservativer Parteien, die Frauen wieder mehr am Herd sehen wollen, nehme diese Tendenz zu, sagte Katharina Preuth vom Vorstand "Pro Quote" MDR THÜRINGEN. Zum ersten Mal sei die Quote wieder rückläufig. Man beobachte aktuell, dass viele vom Thema Gleichberechtigung genervt sind.