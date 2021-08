Dichter Anreiseverkehr zur Bundesgartenschau in Erfurt verstopft seit Mittwochmorgen die Zufahrtsstraßen. So staute sich der Verkehr kilometerweit bis auf die Autobahn 71, teilte die Autobahnpolizei mit. Im Stadtgebiet Erfurt setzte sich der Stau fort von Bindersleben über Schmira bis zu den Buga-Parkplätzen an der Erfurter Messe.

Das schöne Wetter und die Ferien würden am Mittwoch viele Besucher auf die Gartenschau ziehen, hieß es von der Buga-Gesellschaft. Am Mittwochvormittag seien an der Kasse zum Ega-Gelände pro Stunde 4.000 Besucher abgefertigt worden, sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Trotz der Bitte der Veranstalter würden eben doch viele mit dem Auto statt mit dem Zug anreisen.

Buga-Gäste und andere Autofahrer, die nach Erfurt wollten, standen am Mittwochvormittag im Stau. Bildrechte: MDR/Regina Lang

Veranstaltung verschärft Verkehrslage