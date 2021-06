Das Erfurter Steigerwaldstadion soll am Mittwoch in Regenbogenfarben leuchten. Wie der Fußballverein FC Rot-Weiß Erfurt und der Betreiber des Stadions auf ihrer Facebookseite mitteilten, soll das Hauptgebäude während des Spiels zur Fußball-EM zwischen Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend bunt erstrahlen. Der Klub und der Stadionbetreiber lehnen jegliche Form von Diskriminierung ab und stehen für Vielfalt und Toleranz, heißt es weiter.

An der Aktion, das Stadion in bunten Farben erstrahlen zu lassen, wollen sich auch die Betreiber der Arenen in Köln, Ausgburg und Frankfurt am Main beteiligen. Die Stadt München hatte mit ihrer Aktion nach eigenen Aussagen ein "weithin sichtbares Signal" gegen die Benachteiligung von homosexuellen und transsexuellen Menschen in Ungarn setzen wollen. Hintergrund ist ein aktuell beschlossenes Gesetzespaket, das homosexuelle Darstellungen in Büchern und Filmen verbietet, die Jugendlichen zugänglich sind. In der Werbung darf Homo- oder Transsexualität zudem nicht als Teil einer Normalität gezeigt werden. 13 EU-Staaten, darunter Deutschland, haben die Europäische Kommission inzwischen aufgefordert, umgehend gegen das umstrittene ungarische Homosexuellen-Gesetz vorzugehen.