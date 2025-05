Bildrechte: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Verpackungssteuer Wer Müll macht, zahlt drauf: Erfurt diskutiert Take-Away-Steuer

29. Mai 2025, 13:32 Uhr

Mit einer zusätzlichen Abgabe auf Einwegverpackungen von Döner, Pizza und Co. wollen mehrere Stadtratsfraktionen den Müll in Erfurt reduzieren. Genau das richtige Signal finden die Einen. Vor allem bei den Gastronomen sorgt die Idee aber für erhitzte Gemüter. Was spricht für und was gegen die Verpackungssteuer?