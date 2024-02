Bildrechte: Marcus Scheidel

Großaufgebot der Polizei Messerstecherei: Mann schwer verletzt - Täter auf der Flucht

28. Februar 2024, 17:02 Uhr

Bei einer Messerstecherei in Erfurt ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden. Der Täter ist noch flüchtig. Die Polizei sucht ihn mit einem Großaufgebot. Die Schmidtstedter Straße in Bahnhofsnähe ist gesperrt.